Экс-форвард ЦСКА Любимов перешел в «Спартак» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский нападающий Роман Любимов подписал однолетний контракт с московским «Спартаком».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХК Спартак | HC Spartak Moscow (@spartak_hc) 9 Май 2020 в 2:43 PDT

В минувшем сезоне 27-летний форвард выступал за магнитогорский «Металлург». На его счету 61 матч и 10 (6+4) очков при показателе полезности «-4». Также в его активе три поединка в плей-офф.

Добавим, что ранее он выступал за московский ЦСКА, где отыграл семь лет и провел один сезон в составе «Филадельфии».