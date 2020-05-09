Скаут: Лафренье способен сразу же заиграть в НХЛ Жан-Франсуа Дамфус, представляющий Центральное скаутское бюро (ЦСБ) НХЛ, прокомментировал вручение приза Майка Босси нападающему «Римуски Осеаник» Алексису Лафренье.

- Он уже состоявшийся и очень трудолюбивый игрок. Он понимает, что нужно для того, чтобы выйти на следующий уровень. Посмотрите на него. Я считаю, что он способен сразу же заиграть в НХЛ и произвести там впечатление, - передает слова Дамфуса пресс-служба НХЛ.

Накануне 18-летний нападающий получил приз Майка Босси, который вручается самому перспективному хоккеисту QMJHL (Главной юниорской хоккейной лиги Квебека). Ранее Лафренье уже получил призы Жана Беливо, как лучший бомбардир лиги, и Пола Дюмона, как самый яркий хоккеист года.

Кроме этого форвард, набравший на чемпионате мира 2020 года в составе молодежной сборной Канады 10 (4+6) очков, был признан самым ценным игроком и лучшим форвардом мирового первенства.