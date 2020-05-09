Кросби и Гретцки попали в сборную Канады всех времен по версии ИИХФ Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала состав сборной Канады всех времен.

В состав канадской команды попали голкипер Шон Бурк, защитники Скотт Нидермайер и Крис Пронгер, а также форварды Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Сидни Кросби.

Напомним, что канадская сборная выиграла четыре из пяти кубков Канады, девять раз побеждала на Олимпийских играх и 26 на чемпионатах мира, а также 14 раз завоевывала Кубок Шпенглера и два раза Кубок мира.