Хенрик Лундквист: Вернутся играть в Швецию? Сначала надо отработать до конца контракт с «Рейнджерс» Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист рассказал о своих планах на будущее.

- Многое сейчас неясно, поэтому я просто пытаюсь жить настоящим. Но когда этот сезон, наконец, закончится, что бы ни случилось, сяду и поговорю с руководством «Рейнджерс», узнаю, какие у клуба планы. Вернутся играть в Швецию? У меня все еще есть контракт в НХЛ, и для начала я планирую отработать его до конца. Потом, как я уже сказал, посмотрим, что будет, - цитирует Лундквиста Aftonbladet.

Напомним, что 38-летний голкипер выступает за «Рейнджерс» с 2005 года. С тех пор он провел 887 матчей за клуб из Нью-Йорка, одержав в них 459 побед. Действующее соглашение Лундквиста с клубом рассчитано еще на один сезон.