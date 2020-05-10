ИИХФ объявила состав символической сборной Канады всех времен: в нападении Гретцки, Лемье и Кросби Мартин Бродо не получил места в ворота.

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) на своем официальном сайте опубликовала состав символической сборной Канады всех времен. Вратарь: Шон Бурк (чемпион мира 1997 и 2003). Защитники: Скотт Нидермайер (чемпион мира 2004, олимпийский чемпион 2002 и 2010), Крис Пронгер (чемпион мира 1997, олимпийский чемпион 2002 и 2010). Нападающие: Уэйн Гретцки (бронзовый призер ЧМ 1982), Марио Лемье (олимпийский чемпион 2002), Сидни Кросби (чемпион мира 2015, олимпийский чемпион 2010 и 2014).