Борис Майоров: Если Кудашова сейчас уберут из сборной, то зачем же тогда его вообще назначали? Двукратный олимпийский чемпион высказался по поводу возможных перемен в национальной команде.

Знаменитый нападающий сборной СССР и московского «Спартака» Борис Майоров поделился мнением по поводу возможной замены Алексея Кудашова на Валерия Брагина в СКА и сборной России.

«У СКА своя своеобразная логика, – рассказал Майоров в интервью «Матч ТВ». – Хоккейная общественность давно привыкла, что там человека у руля команды могут сменить внезапно. Не говоря уж о том, что тренер клуба автоматом становится и наставником сборной России. Тут надо задаться вопросом – пойдет ли это на помощь нашему хоккею? Я считаю, что нет. При этом я не против кандидатуры Брагина. Валерий Николаевич – хороший специалист. Он это не раз демонстрировал в молодежной сборной. Я против стратегии менять тренера каждый год. Ведь не очень понятно – почему и зачем меняют.

Вот назначили год назад Кудашова. Значит, рассчитывали на него, строили какие-то планы. Алексей просматривал игроков на трех Евротурах. Но вот случилась эпидемия коронавируса, чемпионат мира отменили. И если Кудашова сейчас из сборной уберут, получается, он своего шанса поработать главным тренером на чемпионате мира так и не получит? Зачем же тогда его вообще назначали? Все пытаемся журавля в небе поймать. Так можно и синицу из рук упустить из-за всех этих перемещений.

Ведь Брагину поначалу тоже будет непросто. Одно дело готовить к чемпионату мира мальчишек, которые тебе в рот смотрят, затаив дыхание. Проверять их в турне по Северной Америке в ноябре. И совсем другое – собирать сборную в короткие сроки из звезд НХЛ и лидеров КХЛ, для многих из которых этот турнир далеко не первый. Из тех, кто давно знает себе цену. Да и в клубе Брагин не работал с 2012 года».

Кудашов был назначен главным тренером СКА и сборной России 9 июля прошлого года. Брагин вошел в тренерский штаб СКА и главной команды страны 27 января.