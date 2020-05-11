Экс-форвард «Эдмонтона» Пакаринен стал игроком «Йокерита» Об этом информирует клубная пресс-служба.

Бывший нападающий «Барыса» Ииро Пакаринен подписал трехлетний контракт с финским «Йокеритом».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jokerit Helsinki (@jokerithc) 10 Май 2020 в 11:00 PDT

В минувшем сезоне 28-летний форвард провел за казахстанский клуб 22 матча, набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности «+2» и двух минутах штрафного времени.

Также на его счету пять встреч в рамках Кубка Гагарина, где он забросил одну шайбу.

Добавим, что ранее нападающий выступал за «Эдмонтон Ойлерз», где провел четыре года.