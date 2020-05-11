Источник: Дацюк подпишет новый контракт с «Автомобилистом» До возвращения в КХЛ нападающий 15 лет выступал за «Детройт».

Российский форвард Павел Дацюк продлит трудовой контракт с «Автомобилистом». Как сообщает Telegram-канал «Хоккей без зрителей», 41-летний игрок подпишет соглашение, рассчитанное на один сезон. Добавим, что в минувшем сезоне Дацюк отыграл 47 матчей и набрал 26 (7+19) очков.