Источник: Дацюк подпишет новый контракт с «Автомобилистом»

Российский форвард Павел Дацюк продлит трудовой контракт с «Автомобилистом».
Как сообщает Telegram-канал «Хоккей без зрителей», 41-летний игрок подпишет соглашение, рассчитанное на один сезон.
Добавим, что в минувшем сезоне Дацюк отыграл 47 матчей и набрал 26 (7+19) очков.
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