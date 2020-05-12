Буре – в символической сборной лучших игроков в истории «Ванкувера» В НХЛ он также выступал за «Флориду» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Российский форвард Павер Буре включен в символическую сборную лучших игроков в истории «Ванкувера» по версии издания TSN.

Он вошел в первую тройку нападения вместе с шведскими хоккеистами Хенриком и Даниэлем Седиными.

«У братьев Сединых были общие хоккейные мозги. Они набрали 1000 очков. Ну и самый быстрой игрок в истории клуба», – говорится в сообщении TSN.

Напомним, канадский клуб задрафтовал россиянина в 1989 году под общим 113-м номером.

В составе «Кэнакс» он выступал с 1991 по 1998 год. На его счету 428 матчей и 478 (254+224) очков.