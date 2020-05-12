Защитник сборной Швеции Пудас стал игроком «Йокерита» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Финский «Йокерит» продолжает работу по усилению состава.

Сегодня, 12 мая команду пополнил шведский защитник Джонатан Пудас. 27-летний хоккеист подписал контракт, рассчитанный на два сезона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jokerit Helsinki (@jokerithc) 11 Май 2020 в 11:01 PDT

Его последним клубом был шведский «Шеллефтео АИК». В минувшем сезоне игрок провел 52 матча и набрал 36 (13+23) очков при показателе полезности «+10» и 28 минутах штрафного времени.