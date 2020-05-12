Экс-форвард СКА Лехтеря перешел в «Спартак» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Финский нападающий Йори Лехтеря продолжит карьеру в московском «Спартаке».

Сегодня, 12 мая он подписал контракт, рассчитанный до 30 апреля 2021 года. Другие детали сделки не раскрываются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХК Спартак | HC Spartak Moscow (@spartak_hc) 12 Май 2020 в 1:04 PDT

В минувшем сезоне хоккеист выступал за питерский СКА. На его счету 51 матч и 30 очков (15+15).

Добавим, что ранее он играл за «Сибирь» и ярославский «Локомотив».