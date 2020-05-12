«Сочи» расторг контракт с капитаном команды Щитовым 36-летний защитник из-за травмы пропустил весь минувший сезон.

Официальный сайт ХК «Сочи» сообщил о расторжении контракта с капитаном команды Никитой Щитовым.

Соглашение 36-летнего защитника было рассчитано до 30 апреля 2021 года. Минувший сезон Щитов целиком пропустил из-за травмы. Всего в активе Александра 561 матч и 156 очков (45+111) в КХЛ.

«Это произошло, прежде всего, из-за новой концепции развития клуба, – так прокомментировал Щитов расставание с «Сочи» в инстаграме. – Я узнал об этом сегодня. Новость я воспринял спокойно. Зла и обид не держу. Все, что ни делается, делается к лучшему. Ценю все то, что делали болельщики клуба. Помню, как вас было мало на нашей первой игре, но постепенно вас становилось все больше и больше. Спасибо болельщикам за поддержку. Когда я приеду в Сочи, обязательно соберу вас, мы встретимся, поужинаем и все обсудим».