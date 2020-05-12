Алексей Василевский продлил контракт с «Автомобилистом» до 2023 года В прошлом сезоне 27-летний защитник набрал 27 очков (11+16) в 64 матчах.

Официальный сайт «Автомоблиста» сообщил о продлении контракта с Алексеем Василевским. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

Василевский начинал карьеру в родной Уфе в «Салавате Юлаеве», а в 2015 году перебрался в клуб из Екатеринбурга. В минувшем сезоне Алексей стал самым результативным защитником «Автомобилиста», набрав 27 очков (11+16) в 64 матчах при показателе полезности +8.

Всего на его счету 331 матчей и 99 очков (39+60) в КХЛ.