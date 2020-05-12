Защитник сборной Белоруссии Готовец перешел из минского «Динамо» в «Авангард» Соглашение рассчитано на один сезон.

ХК «Авангард» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта на один год с 28-летним белорусским защитником Кириллом Готовцом.

Минувший сезон Готовец провел в минском «Динамо», набрав 9 очков (1+8) в 61 матче регулярного чемпионата при показателе полезности -17. Всего на счету Кирилла в КХЛ 134 матча и 18 очков (2+16).