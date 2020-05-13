Рене Фазель о символических сборных: Это не выбор экспертов, это больше для провокации болельщиков Глава IIHF Рене Фазель прокомментировал опубликованные Федерацией символические пятерки сборных всех времен.

- Это не выбор экспертов, это больше для провокации, обсуждения в соцсетях, среди хоккейных болельщиков, - цитирует Фазеля ТАСС.

Ранее IIHF представила сборные всех времен команд, которые должны были участвовать в турнире 2020 года в Швейцарии.

Напомним, что пресс-служба IIHF официально уведомила об отмене чемпионата мира 2020 года, который должен был состояться в швейцарских Цюрихе и Лозанне 8-24 мая.