Рене Фазель о символических сборных: Это не выбор экспертов, это больше для провокации болельщиков

- Это не выбор экспертов, это больше для провокации, обсуждения в соцсетях, среди хоккейных болельщиков, - цитирует Фазеля ТАСС.
Ранее IIHF представила сборные всех времен команд, которые должны были участвовать в турнире 2020 года в Швейцарии.
Напомним, что пресс-служба IIHF официально уведомила об отмене чемпионата мира 2020 года, который должен был состояться в швейцарских Цюрихе и Лозанне 8-24 мая.
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