Алексей Морозов: Хотели бы начать регулярный чемпионат 2 сентября

- Мы хотели бы начать регулярный чемпионат 2 сентября, но здесь все будет зависеть от ситуации в мире. Пока что мы планируем календарь из 60−62 игр регулярного чемпионата, если мы начнем в сентябре, это оптимальное количество, - цитирует Морозова ТАСС.
Ранее Морозов прокомментировал решение лиги оставить чемпионский титул не разыгранным, признав, что это было тяжелое, но вынужденное решение, продиктованное необходимостью сохранения здоровья людей.
Напомним, что сезон в КХЛ был приостановлен 17 марта после первого раунда Кубка Гагарина. Впоследствии было принято решение о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
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