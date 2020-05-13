Алексей Морозов: Хотели бы начать регулярный чемпионат 2 сентября - Советский спорт
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13 мая 2020 09:46Хоккей

Алексей Морозов: Хотели бы начать регулярный чемпионат 2 сентября

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о возможных сроках начала следующего сезона.

- Мы хотели бы начать регулярный чемпионат 2 сентября, но здесь все будет зависеть от ситуации в мире. Пока что мы планируем календарь из 60−62 игр регулярного чемпионата, если мы начнем в сентябре, это оптимальное количество, - цитирует Морозова ТАСС.

Ранее Морозов прокомментировал решение лиги оставить чемпионский титул не разыгранным, признав, что это было тяжелое, но вынужденное решение, продиктованное необходимостью сохранения здоровья людей.

Напомним, что сезон в КХЛ был приостановлен 17 марта после первого раунда Кубка Гагарина. Впоследствии было принято решение о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.

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