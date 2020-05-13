Морозов заявил, что последствия для клубов, решивших обойти потолок зарплат, будут жесткими Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о механизмах контроля потолка зарплат.

- Мы разрабатываем наши внутренние процессы и информационные системы, чтобы четко контролировать недопущение превышения потолка в принципе. Также мы будем проводить проверки клубов и использовать все возможные ресурсы, чтобы все клубы соблюдали это правило. В наш информационный век скрыть что-либо сейчас будет тяжело. Последствия для клубов, решивших пойти на обман, будут самыми жесткими, - цитирует Морозова ТАСС.

Напомним, что с сезона-2020/21 жесткий потолок зарплат в КХЛ составит 900 миллионов рублей. В случае превышения клубом «жесткого» потолка заработных плат не более чем на два процента, предельный размер потолка клуба снижается на три последующих сезона. В случае превышения клубом потолка более чем на два процента совет директоров КХЛ обязан принять решение об аннулировании спортивных результатов клуба в сезоне, в котором допущено превышение.

Нынешний сезон в КХЛ был приостановлен 17 марта после первого раунда Кубка Гагарина. Впоследствии было принято решение о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.