Хоккеист Морозов стал участником смертельного ДТП

В результате столкновения с машиной, которой управлял хоккеист, велосипедист скончался. Однако, по словам агента Морозова Игоря Масленникова, нападающий «Северстали» не виновен в ДТП. «Велосипедист там ехал по проезжей части, по середине движения, а трасса была неосвещенной, - рассказал Масленников РИА «Новости». - Никакого не было тормозного пути. Грубое нарушение велосипедистом правил дорожного движения, насколько я понимаю. У него и знаков не было никаких, отражателей, никак его было не увидеть».

В отношении инцидента открыто следствие. В КХЛ-2019/20 25-летний Морозов принял участие в 57 матчах «Северстали» и набрал 17 (7+10) очков.