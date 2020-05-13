Хоккеисты КХЛ признали Шипачева лучшим игроком сезона 33-летний форвард московского «Динамо» стал лучшим бомбардиром и ассистентом регулярного чемпионата.

Официальной сайт Континентальной хоккейной лиги сообщил о том, что Вадим Шипачев был признан своими коллегами лучшим игроком сезона-2019/20.

В опросе, организованном лигой приняли участие 200 игроков из всех 24 клубов. За Шипачева проголосовали 31,4% опрошенных.

Второе место занял форвард ЦСКА Кирилл Капризов (24,6%), а третье еще один динамовский нападающий Дмитрий Яшкин (10,9%). На четвертой строчке списка лучших оказался шведский форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк (2,9%), а замкнул первую пятерку капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин (2,3%).

Напомним, что Шипачев стал лучшим бомбардиром (65 очков) и лучшим ассистентом (48 передач) регулярного чемпионата. Капризов забросил больше всех шайб (33) и возглавил список снайперов.

Самым уважаемым игроком КХЛ участники опроса признали Павла Дацюка из «Автомобилиста» (32%). Второе место занял Мозякин (22%), а третье Данис Зарипов (11,5%). У Александра Свитова из ярославского «Локомотива» (4,3%) четвертое место, а у и Шипачева (2,9%) – пятое.

Главным шутником лиги хоккеисты назвали Андрея Алтырбармакян из «Сочи» (7%). Второе место рейтинга шутников у Вячеслава Солодухина из «Салавата Юлаева» (6%), а на третьем оказался Максим Гончаров из «Спартака» (4,5%).