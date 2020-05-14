Виталий Давыдов: Прошедший сезон КХЛ показал масштаб таланта Шипачева

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высоко оценил выступление нападающего московского «Динамо» Вадима Шипачева.
Он считает, что клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс», откуда хоккеист перешел в стан бело-голубых, допустил ошибку, отпусти в его в другую команду.
«У Шипачева был немного тяжеловатый старт в «Динамо», в прессе я даже его покритиковал – в каких-то эпизодах он иногда уходил от силовой борьбы, играл на чистых шайбах. Однако этот сезон полностью изменил мое мнение о Шипачеве. Он сохранил свою фирменную хитрость и игровой интеллект, но добавил в борьбе, в силовых приемах. Видимо, Шипачев очень правильно воспринял то, что стал капитаном, эта ответственность его мобилизовала. Откровенно говоря, не ожидал, что в 33 года хоккеист сможет добиться такого прогресса, молодец!
НХЛ не всегда понятная лига, иногда там не замечают больших талантов, и, наоборот, дают шансы середнячкам. Видимо, там работают и посторонние факторы – симпатии тренера, наличие свободных мест в составе, стиль игры команды. На мой взгляд, прошедший сезон КХЛ показал масштаб таланта Шипачева, прежде всего в плей-офф, когда наш капитан сумел еще прибавить. Он доказал, что «Вегас» допустил ошибку, когда не сделал ставку на Вадима», – цитирует Давыдова AllHockey.ru.
Напомним, в минувшем сезоне Шипачев провел 61 матч и набрал 65 (17+48) очков.