СКА подписал двухлетний контракт с Бенгтссоном СКА подписал новое соглашение с защитником Лукасом Бенгтссоном.

Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, контракт рассчитан до конца сезона-2021/22.

Напомним, что сборной Швеции перебрался в СКА из шведского «Линчепинга» перед началом сезона-2019/20. В 30 встречах за клуб в активе защитника 16 (3+13) очков при показателе полезности «+13».