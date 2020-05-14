СКА подписал двухлетний контракт с Бенгтссоном - Советский спорт
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14 мая 2020 18:11Хоккей

СКА подписал двухлетний контракт с Бенгтссоном

СКА подписал новое соглашение с защитником Лукасом Бенгтссоном.

Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, контракт рассчитан до конца сезона-2021/22.

Напомним, что сборной Швеции перебрался в СКА из шведского «Линчепинга» перед началом сезона-2019/20. В 30 встречах за клуб в активе защитника 16 (3+13) очков при показателе полезности «+13».

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