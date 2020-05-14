«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с Кучерявенко «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Александром Кучерявенко.

Как сообщает пресс-служба нижнекамского клуба, соглашение рассчитано сроком на один сезон.

Добавим, что прошлый сезон 32-летний форвард провел в составе «Автомобилиста», записав на свой счет 12 (3+9) очков в 35 встречах при показателе полезности «+1».