«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с Кучерявенко - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 мая 2020 20:53Хоккей

«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с Кучерявенко

«Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Александром Кучерявенко.

Как сообщает пресс-служба нижнекамского клуба, соглашение рассчитано сроком на один сезон.

Добавим, что прошлый сезон 32-летний форвард провел в составе «Автомобилиста», записав на свой счет 12 (3+9) очков в 35 встречах при показателе полезности «+1».

Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Евгений Кафельников: Сейчас не готов платить, чтобы смотреть на то, в какой футбол играет «Спартак» Марат Сафин: Никто из российских псевдотренеров не хочет учиться, они – физруки Сафин – о жизни в России: Как стала проседать нефть, начали всплывать проблемки
Валерий Баринов: Плюнули в болельщиков и весь наш футбол. Даже по телевизору смотреть матчи не буду Народный артист и преданный болельщик «Локомотива» высказал «Советскому спорту» свое мнение об уходе Юрия Семина с поста главного тренера. 14.05.2020 19:30 Футбол Григорьевская Юлия
И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег
Массовое бегство от Тутберидзе – миф. У нее и по шесть человек уходило После перехода Александры Трусовой к Евгению Плющенко поднялась мощная волна слухов, что школу Этери Тутберидзе покидают и другие фигуристы.  14.05.2020 11:00 Фигурное катание Тигай Лев
Рейтинг наездов. Панарин и коррупция, подзатыльник «Крыльям» от Кремля, «автомат» Уткина Герои нашего хит-парада несколько поумерили свой пыл за последнюю неделю – очевидно, вышли на плато. Но коронавирусное обострение все еще продолжается. 13.05.2020 23:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Депутат Госдумы ставит в пример НХЛ, но предлагает государству финансировать профессионалов КХЛ Хоккейный обозреватель «Советского спорта» вновь призывает государство отказаться от финансирования профессионального спорта. 14.05.2020 18:00 Хоккей Славин Виталий
Новые «расценки» на прыжки от ISU. Разбираемся, что изменилось Международный союз конькобежцев утвердил правила одиночного и парного катания на следующий сезон. По сравнению с минувшим там есть несколько отличий. 12.05.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Как Щербакова «ушла» от Тутберидзе вслед за Трусовой На персональной странице российской фигуристки Анны Щербаковой появилось сообщение о том, что она покидает группу Этери Тутберидзе. Однако поклонники чемпионки страны переживали недолго. 12.05.2020 11:00 Фигурное катание Сергеев Иван
Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван
Новости
21:20 Хоккей «Сочи» заключил однолетние контракты с Колготиным и Апальковым
21:07 Хоккей «Трактор» подписал контракты с Алексеевым и Рубинчиком
20:56 Хоккей СКА подписал двухлетний контракт с Бурдасовым
20:53 Хоккей «Нефтехимик» заключил однолетний контракт с Кучерявенко
20:37 Футбол Фанат «Локомотива» сжег сезонный абонемент в знак протеста против отставки Семина
20:19 Футбол Игорь Лебедев: Более нелогичного решения я, как болельщик «Локомотива», не вижу
20:18 Футбол Евгений Ловчев: Без Семина «Локо» покатится вниз
20:08 Футбол Юрий Семин: Удивлен, что Филатов не поддержал меня
19:53 Футбол Виталий Мутко: Все победы «Локомотива» связаны с Семиным
19:35 Футбол Семин отказался от должности почетного главного тренера «Локомотива»
19:23 Футбол Миранчук поблагодарил Семина в инстаграме и отключил комментарии
19:12 Футбол Дмитрий Селюк: За Семина ни один игрок «Локомотива» не вступился
18:59 Футбол Игуаин завтра вернется в Италию
18:49 Футбол Михаил Гершкович: Решение «Локомотива» не продлевать контракт с Семиным - не объяснимый поступок
18:31 Футбол Дмитрий Булыкин: Были задачи, которые Семин не смог решить
18:11 Хоккей СКА подписал двухлетний контракт с Бенгтссоном
18:00 Футбол Николай Наумов: После ухода Семина «Локомотив» скатится в середину таблицы
17:38 Футбол Анатолий Мещеряков: В новых реалиях «Локомотиву» придется рассчитывать на собственные ресурсы
17:30 Футбол Анатолий Мещеряков: Воздавая должное всему, что сделано, мы должны смотреть вперед
17:25 Футбол Руслан Нигматуллин: Не думаю, что Николичу будет легко работать после Семина
Social monitoring: How Moscow mocks quarantined patients
В больнице Белгорода коронавирус выявили у поступившего с инфарктом пациента
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Выборы нового мэра Пятигорска не состоялись
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика