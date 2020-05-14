СКА подписал двухлетний контракт с Бурдасовым СКА подписал новое соглашение с нападающим Антоном Бурдасовым.

Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, новый контракт рассчитан до 30 апреля 2022 года.

Добавим, что Бурдасов вернулся в состав СКА по ходу сезона-2019/20 и в 35 встречах записал на свой счет 18 (10+8) очков при показателе полезности «+16».