СМИ: «Барыс» ведет переговоры с бывшим тренером «Йокерита» Об этом сообщает Hokej.net.

Главный тренер сборной Польши Томек Валтонен может покинуть команду этим летом.

Согласно источнику, финский специалист интересен руководству «Барыса». Отмечается, что в случае подписания контракта он также начнет работу с командой Казахстана.

Добавим, что он уже имеет опыт работы в КХЛ – Валтонен руководил финским «Йокеритом».

Ранее сообщалось, что казахстанский клуб близок к приглашению Милоша Ржиги.