Михайлов считает, что лучшим игроком сезона был Капризов, а не Шипачев - Советский спорт
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15 мая 2020 12:20ХоккейГичунцев Артур

Михайлов считает, что лучшим игроком сезона был Капризов, а не Шипачев

Ранее стало известно, что Капризов покинул армейцев и перебрался в «Миннесоту».

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал итоги голосования среди хоккеистов по выбору лучшего игрока КХЛ в минувшем сезоне.

Напомним, им стал капитан московского «Динамо» Вадим Шипачев. Он провел 61 матч и набрал 65 (17+48) очков.

«На мой взгляд, игроки КХЛ правильно проголосовали, с тройкой лучших – Шипачев, Капризов, Яшкин – полностью согласен. Другое дело, что порядок призеров в этой тройке я бы поменял. Хоккей – очень умная и интересная игра. В ней нельзя обойтись без мастеров, призвание которых – отдавать, и без мастеров, призвание которых – завершать.

Но истина в хоккее – всегда на табло, фиксирующем счет матча. И в этом счете не отданные передачи, а заброшенные шайбы. Голы – вот что самое главное в хоккее. Поэтому я бы поставил на первое место лучшего снайпера сезона – форварда ЦСКА Кирилла Капризова.

При всем уважении к разрушающим и пасующим самое сложное и самое важное в хоккее – забросить шайбу. Поэтому отмечаю Вадима Шипачева из «Динамо», который провел отличный сезон, но голосую за Капризова», – цитирует Михайлов Russia-Hockey.ru.

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