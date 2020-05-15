Официальный сайт НХЛ признал Скотти Боумэна лучшим тренером за последние 53 года Лучшим из действующих специалистов стал Джоэл Кенневилл, занявший третье место в опросе.

Официальный сайт НХЛ представил рейтинг 16 лучших тренеров с момента расширения лиги в 1967 году. Список был составлен по итогам голосования среди авторов NHL.com

Первое место занял Скотти Боумэн, работавший в лиге с 1967 по 2002 годы и рекордные девять раз выигрывавший Кубок Стэнли с тремя разными клубами («Монреалем, «Питтсбургом» и «Детройтом» времен «русской пятерки»).

Второе место занял Эл Арбор, под чьим руководством «Нью-Йорк Айлендерс» четыре раза подряд стали чемпионами с 1980 по 1983 годы.

На третей строчке Джоэл Кенневилл, который продолжает тренерскую карьеру во «Флориде» после трех побед в Кубке Стэнли с «Чикаго».

А вот как выглядит оставшаяся часть списка:

4. Глен Сатер

5. Кен Хичкок

6. Барри Троц

7. Майк Бэбкок

8. Ферд Шеро

9. Пат Бернс

10. Майк Кинэн

11. Жак Лемер

12. Пат Куинн

13. Дэррил Саттер

14. Джон Торторелла

15. Роджер Нилсон

16. Линди Рафф