Телегин продлил контракт с ЦСКА до 2022 года Вторую половину минувшего сезона 28-летний нападающий пропустил из-за травмы.

Официальный сайт ЦСКА сообщил о продлении контракта с форвардом Иваном Телегиным. Новое соглашение рассчитано на два года (до конца сезона-2021/2022).

В минувшем сезоне Телегин набрал 6 очков (4+2) в 32 матчах, пропустив вторую часть сезона из-за серьезной травмы. В данный момент период реабилитации уже подошел к концу.

В КХЛ Иван выступал только за ЦСКА, сыграв 308 матчей и набрав 83 очка (33+50). В 2018 году Иван стал олимпийским чемпионом, а в 2019-м помог армейцам выиграть Кубок Гагарина.