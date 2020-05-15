Телегин продлил контракт с ЦСКА до 2022 года

Официальный сайт ЦСКА сообщил о продлении контракта с форвардом Иваном Телегиным. Новое соглашение рассчитано на два года (до конца сезона-2021/2022).
В минувшем сезоне Телегин набрал 6 очков (4+2) в 32 матчах, пропустив вторую часть сезона из-за серьезной травмы. В данный момент период реабилитации уже подошел к концу.
В КХЛ Иван выступал только за ЦСКА, сыграв 308 матчей и набрав 83 очка (33+50). В 2018 году Иван стал олимпийским чемпионом, а в 2019-м помог армейцам выиграть Кубок Гагарина.
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