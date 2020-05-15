Сергей Гончар: Есть надежда, что летом будем играть Ассистент главного тренера «Питтсбурга» надеется, что сезон Национальной хоккейной лиги все-таки будет доигран.

Сергей Гончар, работающий в тренерском штабе «Питтсбург Пингвингз» поделился своим мнением по поводу ситуации с пандемией коронавируса в США и выразил надежду, что сезон в Национальной хоккейной лиге все-таки получится доиграть.

«Конечно, поначалу вообще было непонятно, что происходит, – цитирует Гончара официальный сайт НХЛ. – Никто ни с чем подобным не сталкивался. Чего ждать? Когда закончится? Что будем делать дальше? Но сейчас все-таки идут разговоры о том, что сезон возобновится. Хотя точно никто не знает. Но начинают открываться магазины и торговые центры. Свет в конце туннеля виден. Есть надежда, что этим летом мы будем играть. Настроение не только у меня, но и у всех тренеров оптимистичное».

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта. «Питтсбург» занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 86 очков в 69 матчах.