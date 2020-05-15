Александр Овечкин: Думаю, сезон возобновится в июле или в августе Капитан «Вашингтон Кэпиталз» в вынужденной паузой в чемпионате НХЛ.

Александр Овечкин высказал предположил, что сезон в Национальной хоккейной лиге будет возобновлен в июле или в августе, а также подтвердил информацию о том, что количество участников плей-офф могут увеличить с 16 до 24 команд

«Думаю, сезон возобновится в июле-августе, но трудно сказать наверняка, – рассказал Овечкин в эфире инстаграма. – Последние новости были, что хотят сделать турнир для 24 команд.

Трудно предсказать. Мы верим, что все возобновится, и продолжаем тренироваться».

Регулярный чемпионат был приостановлен 12 марта. «Вашингтон» лидирует в Столичном дивизионе, набрав 90 очков в 69 матчах. 34-летний Овечкин возглавляет список лучших снайперов лиги, забросив 48 шайб в 68 встречах. Столько же раз соперников «Бостона» огорчил Давид Пастрняк, но чех провел на две игры больше.