Александр Овечкин: Думаю, сезон возобновится в июле или в августе

Александр Овечкин высказал предположил, что сезон в Национальной хоккейной лиге будет возобновлен в июле или в августе, а также подтвердил информацию о том, что количество участников плей-офф могут увеличить с 16 до 24 команд
«Думаю, сезон возобновится в июле-августе, но трудно сказать наверняка, – рассказал Овечкин в эфире инстаграма. – Последние новости были, что хотят сделать турнир для 24 команд.
Трудно предсказать. Мы верим, что все возобновится, и продолжаем тренироваться».
Регулярный чемпионат был приостановлен 12 марта. «Вашингтон» лидирует в Столичном дивизионе, набрав 90 очков в 69 матчах. 34-летний Овечкин возглавляет список лучших снайперов лиги, забросив 48 шайб в 68 встречах. Столько же раз соперников «Бостона» огорчил Давид Пастрняк, но чех провел на две игры больше.
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