Овечкин – о возобновлении НХЛ: Непонятно, как все это будет происходить Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о возможном возобновлении регулярного чемпионата НХЛ.

Он подчеркнул, что возвращение турнира может состояться летом 2020 года, однако, не понимает, в каком формате будут проходить матчи.

«Думаю, сезон возобновится в июле-августе, но трудно сказать. Потому что последние новости были, что хотят сделать турнир для 24 команд. Непонятно, как все это будет происходить. Очень много вариантов, тяжело предугадать.

Мы работаем, находимся в форме. Надеемся, что все откроется и мы завершим сезон», – сказал Овечкин российскому рэперу Тимати в эфире его Instagram.