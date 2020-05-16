Панарин – лучший российский хоккеист в истории «Нью-Йорк Рейнджерс» - Советский спорт
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16 мая 2020 10:14ХоккейГичунцев Артур

Панарин – лучший российский хоккеист в истории «Нью-Йорк Рейнджерс»

В нынешнем сезоне он провел 69 матчей и набрал 95 (32+63) очков, занимая четвертое место в списке лучших бомбардиров лиги.

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин назван лучшим российским хоккеистом в истории клуба.

Напомним, в составе «Рейнджерс» выступали 29 россиян – два вратаря, 12 защитников и 15 нападающих.

«Именно Панарин был самым желанным свободным агентом на прошлогоднем летнем рынке. Именно он – единственный среди российских «рейнджеров», чья средняя результативность не просто выше очка за матч, а застыла на сумасшедшем показателе 1,38. Именно его невероятные плюс-36 за такой короткий срок – второй показатель среди 27 нью-йоркских полевых игроков-россиян после немчиновских плюс-55 (в 418 матчах). А ведь среди них была целая плеяда, выступавшая за чемпионскую команду-1994 либо просто очень сильный клуб.

Артемий же – не тот человек, которому посчастливилось попасть в крутую команду, а тот, благодаря которому она намного круче. Мика Зибанежад и Райан Строум рядом с ним проводят свой лучший сезон в карьере. Дайте ему еще года три–- и российский бомбардирский рекорд «Рейнджерс» Алексея Ковалева (330 очков в 492 матчах) будет переписан на Панарина», – говорится в статье НХЛ.

Напомним, россиянин подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» на общую сумму 81 млн долларов.

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