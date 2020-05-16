Владимир Крикунов: Шипачев соображает быстрее. Все еще думают, а он уже действует В минувшем сезоне капитан бело-голубых провел 61 матч и набрал 65 (17+48) очков.

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов высказался об игре нападающего Вадима Шипачева.

Ранее российский форвард был признан лучшим игроком минувшего сезона. К такому выводу пришли хоккеисты КХЛ.

«Конечно, согласен. Я бы и сам его выбрал! Вадим – лучший бомбардир КХЛ. Но я скажу, что дело не только в этом. Шипачев у меня постоянно играет и в меньшинстве. Он в самые тяжелые моменты на льду. По всем показателям в полном порядке плюс еще и капитан команды. Чем бомбардир полезен в меньшинстве? Так Шипачев соперникам вообще бросать не дает! Даже если мы втроем играем, так быстро накатывается на противников, что они ничего не успевают сделать.

Вадим соображает быстрее. Все еще думают, а он уже действует, потому что все продумал заранее. Поэтому и опережает всех на льду, хотя совсем не реактивный форвард с виду. Мыслью других намного опережает, на один ход всегда впереди. И не только в атаке, но и в защите. Считывает, что соперники будут делать, накатывается и перекрывает им и передачи, и броски», – цитирует специалиста «Матч ТВ».