Вратарь сборной Швеции Лассинантти стал игроком «Сочи» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Голкипер «Лулео» Юэль Лассинантти продолжит карьеру в КХЛ. Сегодня, 16 мая он подписал контракт с ХК «Сочи», рассчитанный на один год.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккейный Клуб «Сочи» (@hcsochi) 16 Май 2020 в 2:48 PDT

27-летний игрок выступал за «Лулео» в течение 12 лет. В минувшем сезоне он провел шесть «сухих» матчей, что является лучшим показателем в лиге.

Добавим, что Лассинантти – серебряный призер ЧМ U18 и U20. Также он является голкипером основной команды.