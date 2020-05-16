Вратарь сборной Швеции Лассинантти стал игроком «Сочи»

Голкипер «Лулео» Юэль Лассинантти продолжит карьеру в КХЛ. Сегодня, 16 мая он подписал контракт с ХК «Сочи», рассчитанный на один год.
27-летний игрок выступал за «Лулео» в течение 12 лет. В минувшем сезоне он провел шесть «сухих» матчей, что является лучшим показателем в лиге.
Добавим, что Лассинантти – серебряный призер ЧМ U18 и U20. Также он является голкипером основной команды.
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