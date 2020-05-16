Вей подписал двухлетний контракт со СКА СКА объявил о подписании соглашения с канадским нападающим Линденом Веем.

Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, контракт с 28-летним форвардом рассчитан на два года.

Отмечается, что в СКА Вей будет выступать под 12 номером.

Добавим, что в минувшем сезоне Вей выступал в составе ЦСКА и записал на свой счет 50 (14+36) очков в 56 встречах.