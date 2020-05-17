Андре Петерссон: Теперь клубам КХЛ придется думать, а раньше потолок зарплат был смешным Новичок «Локомотива» высказал мнение по поводу нового финансового регламента лиги.

Шведский нападающий Андре Петерссон, который в начале нынешнего месяца сменил московское «Динамо» на ярославский «Локомотив», прокомментировал свой переход и введение нового жесткого потолка зарплат в КХЛ.

«В этот раз переговоры длились дольше, чем обычно но, я считаю, что сделал хороший выбор, – цитирует Петерссона Hockey News. – Определяющим было то, что в «Локомотиве» играют Ландер и Пяаярви. Знаю того и другого. Подумал, что было бы интересно поиграть с ними.

Потолок зарплат в КХЛ с каждым годом становится все жестче. Теперь клубам необходимо все больше думать, как потратить деньги. Раньше потолок в лиге был смешным. За превышение нужно было заплатить небольшую сумму штрафа. Теперь же клубы должны оставаться под потолком».

Со следующего сезона потолок зарплат в КХЛ составит 900 миллионов рублей.

Ярославский «Локомотив» станет уже пятым клубом КХЛ в карьере 29-летнего Петерссона. С 2014 по 2017 годы Андре выступал за «Сочи», а далее провел по одному сезону в «Авангарде», «Барысе» и московском «Динамо».

В составе бело-голубых швед сыграл 53 матча и набрал 45 очков (22+23). Всего на его счету в КХЛ 304 матча и 242 очка (121+121).