Владелец «Далласа»: Если мы сможем проводить тесты, то завершим сезон НХЛ

Владелец «Даллас Старз» Том Гальярди в интервью TSN выразил уверенность в том, что руководство НХЛ полно решимости доиграть сезон-2019/20.
«Комиссионер Гэри Беттмэн не думает о досрочном завершении, – отметил Гальярди. – Жду, что мы еще будем играть в этом сезоне.
Люди, которые разговаривают со мной, устали это слушать, но все сводится к возможности эффективного своевременного тестирования на коронавирус. Если мы сможем проводить тесты, то завершим сезон».
Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. «Даллас» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 82 очка в 69 матчах.
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