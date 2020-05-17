Владелец «Далласа»: Если мы сможем проводить тесты, то завершим сезон НХЛ Том Гальярди поделился мнением по поводу возможного возобновления сезона в Национальной хоккейной лиге.

Владелец «Даллас Старз» Том Гальярди в интервью TSN выразил уверенность в том, что руководство НХЛ полно решимости доиграть сезон-2019/20.

«Комиссионер Гэри Беттмэн не думает о досрочном завершении, – отметил Гальярди. – Жду, что мы еще будем играть в этом сезоне.

Люди, которые разговаривают со мной, устали это слушать, но все сводится к возможности эффективного своевременного тестирования на коронавирус. Если мы сможем проводить тесты, то завершим сезон».

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. «Даллас» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 82 очка в 69 матчах.