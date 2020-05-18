«Адмирал» выделил пять млн рублей на борьбу с коронавирусом

«Адмирал» закупил на пять млн рублей экспресс-тесты для выявления коронавируса.
Отмечается, что соответствующее оборудование спортсмены развезли по медицинским учреждениям края.
«Новейшие тест-системы южнокорейского производства позволяют с высокой точностью определить наличие вируса в течение 10 минут. Применение тестов позволит оперативно выявлять бессимптомных больных и предотвратить распространение инфекции. 3750 экспресс-тестов переданы в 18 приморских медицинских учреждений», – говорится в сообщении клуба.
Добавим, что «Адмирал» пропустит следующий сезон КХЛ из-за финансовых трудностей.
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