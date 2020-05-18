Канадский защитник «Кладно» подписал однолетний контракт с «Торпедо» Первым новобранцем «Торпедо» в нынешнем межсезонье стал канадский защитник Брэди Остин.

Как сообщает пресс-служба клуба, 26-летний игрок обороны подписал соглашение с нижегородским клубом сроком на один сезон.

Прошедший сезон Остин провел в составе «Кладно», набрав 43 (18+25) очка в 52 матчах Чешской Экстралиги и став самым результативным защитником чемпионата.