Мамин подписал с ЦСКА однолетний контракт ЦСКА заключил соглашение с нападающим Максимом Маминым.

Как сообщает пресс-служба армейцев, контракт с 25-летним форвардом подписан сроком на один сезон.

Добавим, что в минувшем сезоне Мамин провел за ЦСКА 51 встречу регулярного чемпионата, набрав 28 (10+18) очков. Также на счету нападающего 3 (1+2) очка в четырех матчах плей-офф.