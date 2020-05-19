Михайлис продлил контракт с «Барысом» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Казахстанский форвард Никита Михайлис продолжит выступления за «Барыс».

Сегодня, 19 мая нападающий подписал новый контракт, рассчитанный до 30 апреля 2021 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХК «Барыс» (@barys_official) 19 Май 2020 в 1:45 PDT

Напомним, игрок начал выступать за команду из Нур-Султана в 2014 году. В минувшем сезоне КХЛ Михайлис провел 64 матча и набрал 33 очка (17+16).