Фрэттин вернулся из «Ак Барса» в «Барыс» Контракт с канадским нападающим заключен на один сезон.

Официальный сайт КХЛ сообщает, что «Барыс» заключил соглашение на один год с 32-летним форвардом Мэттом Фрэттином.

Канадец ранее выступал за команду из столицы Казахстана с 2017 по 2019 годы, а минувший сезон провел в «Ак Барсе», набрав 33 очка (11+22) в 60 матчах за казанскую команду.

Всего на счету Фрэттина 112 очков (48+64) в 166 играх КХЛ.