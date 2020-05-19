Фрэттин вернулся из «Ак Барса» в «Барыс»

Официальный сайт КХЛ сообщает, что «Барыс» заключил соглашение на один год с 32-летним форвардом Мэттом Фрэттином.
Канадец ранее выступал за команду из столицы Казахстана с 2017 по 2019 годы, а минувший сезон провел в «Ак Барсе», набрав 33 очка (11+22) в 60 матчах за казанскую команду.
Всего на счету Фрэттина 112 очков (48+64) в 166 играх КХЛ.
В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей «Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван «Есть парень – талантливее Харламова…» Тройка Анисина – лучшая в истории «Крыльев Советов» «Советский спорт» продолжает определять лучшие звенья клубов. Сегодня рассказ о «Крыльях Советов», ныне представленных командой Молодежной хоккейной лиги.
19.05.2020 18:30 Хоккей Домрачев Владислав «Будь стройна» и «чуть-чуть тортика». Как Алина Загитова отметила 18-летие С самого утра 18 мая в адрес олимпийской чемпионки по фигурному катанию посыпались поздравления с совершеннолетием. 18.05.2020 13:00 Фигурное катание Сергеев Иван Трусова вспомнила момент, когда ее жизнь остановилась 15-летняя звезда фигурного катания Александра Трусова продолжила комментировать свой уход от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 15.05.2020 21:00 Фигурное катание Сергеев Иван Медведева объяснила принципиальную разницу между Тутберидзе и своим нынешним тренером Орсером Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла в прямой эфир инстаграма известного французского одиночника Флорана Амодьо. 16.05.2020 17:00 Фигурное катание Сергеев Иван Словаки отказались от осенних турниров. Следующий сезон под угрозой? ISU объявил, что Словакия не будет проводить в сентябре юниорский этап Гран-при в Кошице и «челленджер» в Братиславе. Причина – коронавирус. 17.05.2020 15:30 Фигурное катание Тигай Лев