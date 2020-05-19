«Металлург» подпишет с Мозякиным новый контракт на один сезон 39-летний нападающий является лучшим бомбардиром в истории КХЛ.

В ближайшее время магнитогорский «Металлург» подпишет новый однолетний контракт с 39-летним форвардом Сергеем Мозякиным. Об этом сообщил вице-президент клуба Сергей Ласьков.

«Понимание, что контракт будет подписан, есть, – заявил Ласьков в интервью «РИА Новости». –Остались технические нюансы. Соглашение будет однолетним».

Мозякин является лучшим бомбардиром в истории КХЛ, набрав 897 очков (201+665) в 793 матчах. Сергей дважды в составе «Магнитки» завоевывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах. В сезоне 2019/20 форвард набрал 41 очко (15+26) в 57 матчах регулярного чемпионата и 5 очков (2+3) в 5 матчах плей-офф.

До перехода в «Металлург» в 2011 году уроженец Ярославля выступал за ЦСКА и «Атлант».