Берглунд перешел из «Нефтехимика» в «Трактор» В составе нижнекамской команды шведский нападающий в минувшем сезоне набрал 26 очков (13+13) в 44 матчах.

Официальный сайт челябинского «Трактора» объявил о переходе 26-летнего шведского нападающего Якоба Берглунда. Контракт заключен на один сезон.

«Якоб Берглунд пришел в КХЛ в статусе лучшего снайпера чемпионате Германии и влился на новый уровень практически сразу, без адаптации, – рассказал генеральный директор клуба Иван Савин. – Он показал в «Нефтехимике» свои сильные стороны, умение забить и отдать. Это нападающий с хорошими габаритами и техникой, который к тому же универсален – может сыграть в атаке и с краю, и по центру. Причем одинаково хорошо. Для нас это важно, в составе «Трактора» уже сейчас есть ряд сильных центральных нападающих, на этой позиции будет сильная конкуренция. Мы уделяем центральной линии особое внимание, стараемся ее максимально укомплектовать, чтобы не возникло проблем по ходу сезона, вне зависимости от каких-либо обстоятельств».

Минувший сезон стал для Берглунда дебютным в КХЛ. Швед начинал регулярный чемпионат в рижском «Динамо», а затем перешел в «Нефтехимик». В сумме на его счету 30 очков (16+14) в 52 матчах.