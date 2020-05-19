Выборы президента ИИХФ перенесут на сентябрь 2021 года Выборы президента ИИХФ перенесут на сентябрь 2021 года

Выборы нового президента Международной федерации хоккея на льду будут перенесены на один год и состоятся на конгрессе в Санкт-Петербурге в сентябре 2021-го.

Об этом сообщил действующий президент ИИХФ Рене Фазель в интервью ТАСС:

«У нас будет в июне виртуальный конгресс, на котором совет предложит перенести выборы на следующий год. Полугодовой конгресс будет перенесен на сентябрь следующего года, пройдет в Санкт-Петербурге. Таким образом, президентский мандат будет продлен до следующего года, и это важный шаг. Заявки на выдвижение кандидатуры будут приниматься до конца июня следующего года.

Следующий сезон станет большим вызовом, и для меня большая честь остаться в хоккейной семье. Сейчас очень тяжелый момент для всех международных федераций. Но это еще и очень интересное время, я уверен, что мы победим».

Фазель возглавляет ИИХФ с 1994 года. В феврале швейцарцу исполнилось 70 лет.