Выборы президента ИИХФ перенесут на сентябрь 2021 года - Советский спорт
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19 мая 2020 23:12ХоккейШарафудинов Виктор

Выборы президента ИИХФ перенесут на сентябрь 2021 года

Выборы президента ИИХФ перенесут на сентябрь 2021 года

Выборы нового президента Международной федерации хоккея на льду будут перенесены на один год и состоятся на конгрессе в Санкт-Петербурге в сентябре 2021-го.

Об этом сообщил действующий президент ИИХФ Рене Фазель в интервью ТАСС:

«У нас будет в июне виртуальный конгресс, на котором совет предложит перенести выборы на следующий год. Полугодовой конгресс будет перенесен на сентябрь следующего года, пройдет в Санкт-Петербурге. Таким образом, президентский мандат будет продлен до следующего года, и это важный шаг. Заявки на выдвижение кандидатуры будут приниматься до конца июня следующего года.

Следующий сезон станет большим вызовом, и для меня большая честь остаться в хоккейной семье. Сейчас очень тяжелый момент для всех международных федераций. Но это еще и очень интересное время, я уверен, что мы победим».

Фазель возглавляет ИИХФ с 1994 года. В феврале швейцарцу исполнилось 70 лет.

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