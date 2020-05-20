Сборная России узнала соперников по чемпионату мира в Швейцарии Турнир пройдет с 7 по 23 мая 2021 года.

Сегодня, 20 мая пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF) опубликовала состав группы А, в которой выступит сборная России.

Так, команде Алексея Кудашова предстоят матчи со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании. Матчи этой группы состоятся в Минске.

При этом стал известен состав группы В, в которой оказались: Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан. Их матчи пройдут в Риге.

Добавим, что турнир должен был пройти в этом году, однако, его перенесли из-за пандемии коронавируса.