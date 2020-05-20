Игроки КХЛ определили самую красивую форму в минувшем сезоне (фото) Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Более 200 хоккеистов КХЛ считают, что самой красивой формой в сезоне-2019/20 является экипировка финского «Йокерита».

Отмечается, что команда из Хельсинки набрала 12,6% голосов. На второй позиции – питерский СКА. В его активе 10,7%.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккейный клуб СКА (@hcska) 19 Фев 2020 в 10:55 PST

Третье место разделили «Сибирь» и «Ак Барса (по 6,6%). Замкнул пятерку лучших «Салават Юлаев» (5,1%).