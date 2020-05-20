Игроки КХЛ определили самую красивую форму в минувшем сезоне (фото)

Более 200 хоккеистов КХЛ считают, что самой красивой формой в сезоне-2019/20 является экипировка финского «Йокерита».
Отмечается, что команда из Хельсинки набрала 12,6% голосов. На второй позиции – питерский СКА. В его активе 10,7%.
Третье место разделили «Сибирь» и «Ак Барса (по 6,6%). Замкнул пятерку лучших «Салават Юлаев» (5,1%).
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