Швейцария может отобрать у России право проведения чемпионата мира 2023 года В нынешнем году турнир в Лозанне и Цюрихе не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Ежедневная финская газета Iltalehti утверждает, что Россия может потерять право на проведение чемпионата мира по хоккею в 2023 году. В этом случае турнир надеется принять Швейцария.

Проведению ЧМ-2023 в России могут санкции WADA, правомочность которых должен определить Спортивный арбитражный суд (СAS). Из-за наказания Всемирного антидопингового агентства Российская Федерация может потерять право на проведение международных соревнований.

Вдобавок новая 23-тысячная арена в Санкт-Петербурге, которая должна принять матчи чемпионата мира через три года, пока еще не построена. Финские журналисты утверждают, что строители значительно отстали от графика.

«ИИХФ, скорее всего, не будет против переноса ЧМ-2023 из России в Швейцарию. Однако на этот счет пока разговоров особо не было», — отметил вице-президент Международной федерации хоккея на льду Калерво Куммола.

ЧМ-2020 не состоялся в Швейцарии из-за пандемии коронавируса. В следующем году турнир примут Латвия и Белоруссия, а в 2022-м – Финляндия.