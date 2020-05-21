Олимпийский чемпион Герасимов скончался в возрасте 61 года Большую часть карьеру Александр провел в ЦСКА.

Сегодня утром 21 мая в возрасте 61 года скончался олимпийский чемпион 1984 года и семикратный чемпион СССР – Александр Герасимов.

Печальную новость сообщил ХК ЦСКА в своем твиттере.

«Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста», – сказано в сообщении клуба.

Герасимов в начале карьеры выступал за «Дизелист» из Пензы, а с 1980 по 1988 годы играл за ЦСКА. Александр стал семикратным чемпионом СССР и забросил 73 шайбы в 232 матчах советского чемпионата. По окончании игровой карьеры работал тренером и начальником хоккейной СДЮШОР ЦСКА.