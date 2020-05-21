«Авангард» продлил контракты с четырьмя тренерами и попрощался с Козловым В минувшем сезоне омский клуб проиграл «Салавату Юлаеву» в первом раунде плей-офф.

ХК «Авангард» продлил контракты с четырьмя сотрудниками тренерского штабу. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Работу с командой продолжат Жак Клутье (новое соглашение заключено на 2 года), видеотренер Алдис Аболиньш (на 2 года), Дмитрий Рыбакин (на 1 год) и тренер вратарей Сергей Звягин (на 1 год).

При этом тренерский штаб «Авангарда» после одного сезона сотрудничества покинул бывший нападающий «Детройта» Вячеслав Козлов.

«Клуб благодарит Вячеслава Козлова за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», – сказано в сообщении клуба.

В минувшем сезоне «Авангард» под руководством канадца Боба Хартли занял третье место в Восточной конференции, но в первом раунде плей-офф уступил «Салавату Юлаеву» в шести матчах (2:4).