«Нефтехимик» подписал вице-чемпиона мира Гудачек возвращается в КХЛ спустя пять лет.

Форвард Либор Гудачек стал игроком «Нефтехимика», сообщает официальный сайт клуба. 29-летний словак подписал с «волками» однолетний контракт.

Ранее Гудачек уже выступал в КХЛ: в 2012-2015 годах он набрал 58 (26+32) очков в 151 матче за «Слован» при показателе полезности «–50» и 46 минутах штрафа. Предыдущие пять лет он провел в Швеции («Эребру» и «Фэрьестад») и Чехии («Либерец»). В минувшем сезоне нападающий стал самым результативным легионером экстралиги: в 50 матчах на его счету 60 (31+29) очков, а также лучшим в чемпионате по голам в большинстве (13).

Отметим, что Гудачек играл за сборную Словакии на шести чемпионатах мира и в 2012 году дошел вместе с командой до финала турнира.